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Во Франции около 7 тыс. домов остались без света из-за шторма Dennis

Сильный ветер оборвал участки линий электропередачи

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Около 7 тыс. домохозяйств лишены электричества в результате обрушившегося на северо-запад Франции шторма Dennis. Об этом сообщил в воскресенье оператор энергосетей Enedis.

По его сведениям, речь идет о регионе Бретань, где сильный ветер оборвал многие участки линий электропередачи. Наибольшее число домов остались без электричества в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан. В устранении последствий непогоды участвуют около 450 сотрудников Enedis.

Шторм Dennis обрушился на северо-западное побережье Франции в ночь на воскресенье. В ряде департаментов, по данным синоптиков, порывы ветра достигают 28 м/с. В течение всего дня в Бретани ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В связи с непогодой власти города Нант распорядились закрыть на весь день общественные парки и сады. В настоящий момент предпоследний уровень погодной опасности, согласно национальной метеорологической службе Meteo-France, сохраняется в Финистере и Морбиане.

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Франция
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