У напавшего на людей в храме в Москве обнаружили "вещество растительного происхождения"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили у напавшего на находившихся в храме в центре Москвы людей сверток с веществом растительного происхождения. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в воскресенье.

"На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование", - сказала она.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, изъятое вещество - марихуана.

Кроме того, Волк отметила, что напавший оказался жителем Липецка. Ранее он не был судим.

В воскресенье утром в храм на Бакунинской улице (храм Святителя Николая) зашел мужчина и ранил ножом двух человек, пострадавшими оказались помощники настоятеля. По предварительным данным, напавший находился в неадекватном состоянии, в отношении него возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.