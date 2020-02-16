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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Ранее их задержали за незаконный вылов рыбы
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© Снимок с видео пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

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"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов").

15 февраля пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы.

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