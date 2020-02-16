Полиция назвала виновника ДТП в Северодвинске

ТАСС, 16 февраля. Авария на трассе в Северодвинске Архангельской области, где один человек погиб и пятеро получили травмы, произошла при обгоне. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

ДТП произошло утром в воскресенье. "По уточненным данным, в ДТП участвовало три транспортных средства. Было боковое столкновение. <…> Совершая обгон, водитель Opel Astra не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем BMW X5, после чего столкнулся с Lada Kalina, двигавшейся по полосе встречного движения", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что "водитель "Опеля" был лишен права управления транспортным средством и находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, назначена экспертиза".

В результате аварии погиб водитель Lada, еще два пассажира Lada были госпитализированы, также госпитализированы три человека, находившиеся в Opel. Водитель и пассажиры BMW не пострадали, повреждения получил только автомобиль.

По информации Северодвинской городской больницы № 2, пострадавшие находятся в травматологическом отделении в стабильном состоянии. Детей в числе пострадавших нет.