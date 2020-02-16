Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы.

"По факту обнаружения тела девушки в одном из баров в центре Москвы проводится процессуальная проверка", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следователи устанавливают причины смерти девушки.

В воскресенье в 00:30 мск в помещении бара Killfish в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы скоропостижно умерла девушка. Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что "речь о том, что 23-летняя девушка подавилась пирожными не идет, признаков асфиксии у нее не обнаружено". По одной из версий, "у нее остановилось сердце".