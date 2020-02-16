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В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

Затем мужчина покончил с собой
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В жилом доме в Селятино мужчина застрелил свою жену. После этого он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, семья была многодетной. "Один из детей находился в квартире во время убийства", - добавил источник.

Как сообщили в СК, причиной убийства стал конфликт из-за развода.

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