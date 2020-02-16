СМИ: пять человек погибли при утечке газа в порту Пакистана

ТАСС, 16 февраля. По меньшей мере пять человек погибли, еще 70 пострадали из-за утечки неизвестного ядовитого газа в морском порту города Карачи на юге Пакистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию и спасателей.

По их данным, утечка произошла, когда рабочие выгружали контейнер с химикатом с судна. Как отметил представитель местных спасательных служб, пострадавшие были госпитализированы. Он добавил, что некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим представитель не исключил вероятность роста числа погибших.