Автобус с туристами опрокинулся в кювет по пути из Петрозаводска в Финляндию

ТАСС, 17 февраля. Автобус с 19 российскими туристами опрокинулся в кювет на автодороге "Сортавала" по пути из Петрозаводска в Финляндию. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы МЧС по Карелии.

"Автобус ехал из Петрозаводска в Финляндию, съехал в кювет. Погибших или пострадавших нет, было 19 человек, двое водителей. Скорая помощь - две машины - выехали на место происшествия, осмотрели.<…> Автобус туристический, там все - граждане России", - сказала собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло на автодороге "Сортавала",

Как поясняется на официальной странице "ВКонтакте" управления ГИБДД по Карелии, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.