Детские сады и отделение телерадиокомпании эвакуируют в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 17 февраля. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все детские сады Комсомольска-на-Амуре, аналогичная информация пришла и в территориальное отделение ГТРК "Дальневосточная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все детские сады Комсомольска-на-Амуре, эвакуируют 15 тыс. детей и сотрудников", - сказали в администрации. Детей будут размещать в зданиях соседних социальных объектов, родители оповещены о происходящем.

Эвакуация также началась в Хабаровске, сообщили в управлении образования городской администрации. "Сообщения о заложенных взрывных устройствах на настоящий момент поступили в 29 детских садов, идет эвакуация 5639 детей", - сказал представитель управления.

Детей будут размещать в зданиях соседних социальных объектов на время проверки садов. О случившемся также оповещены родители, их просят разобрать детей по домам.

В декабре прошлого года, в январе и в феврале этого года массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, вузы и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

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