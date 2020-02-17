СМИ: пять человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы на одном из воскресных карнавальных шествий в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местное управление общественной безопасности.

По предварительной информации, группа лиц попыталась напасть на полицейского с целью ограбления. Пятеро пострадали и были доставлены в местные больницы, их состояние стабильное, информировали в правоохранительных органах. Уточняется, что по факту произошедшего проводится расследование.

По словам очевидцев, причиной стрельбы стала попытка злоумышленника завладеть оружием полицейского, охранявшего карнавальную процессию. В ответ сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу, ранив пятерых, в том числе нападавшего.

В прошедшие выходные в Бразилии начались повсеместные массовые гуляния, посвященные приближающемуся карнавалу [в этом году проводится 21-25 февраля]. Всего в Сан-Паулу в праздничные и предпраздничные дни пройдет 678 уличных шествий в 32 двух районах, в которых, по прогнозам городских властей, примут участие до 15 млн человек. К охране мероприятий планируется привлечь порядка 11 тыс. полицейских.