{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Районный прокурор в Красноярском крае арестован на два месяца по подозрению во взятке

По информации СК, Бекхан Аслаханов получил 500 тыс. рублей от бизнесмена за общее покровительство

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Прокурор Березовского района Красноярского края Бекхан Аслаханов, подозреваемый в получении взятки в размере 500 тыс. рублей, арестован до 13 апреля 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда в понедельник.

"Арестован на два месяца до 13 апреля 2020 года", - сказали в суде.

По информации Следственного комитета РФ, Аслаханов был задержан по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации. В посредничестве при получении взятки подозревается брат прокурора - Алихан Аслаханов.

В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его брата Алихана Аслаханова - по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В органах прокуратуры Красноярского края он работает с марта 2013 года. Занимал должности заместителя прокурора Свердловского района Красноярска. В январе 2017 года назначен на должность прокурора Березовского района.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Он был заключен под стражу до 23 февраля 2020 года. В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
СМИ: пять человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии
По данным портала G1, группа лиц попыталась напасть на полицейского с целью ограбления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС