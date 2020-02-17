Районный прокурор в Красноярском крае арестован на два месяца по подозрению во взятке

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Прокурор Березовского района Красноярского края Бекхан Аслаханов, подозреваемый в получении взятки в размере 500 тыс. рублей, арестован до 13 апреля 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда в понедельник.

"Арестован на два месяца до 13 апреля 2020 года", - сказали в суде.

По информации Следственного комитета РФ, Аслаханов был задержан по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации. В посредничестве при получении взятки подозревается брат прокурора - Алихан Аслаханов.

В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его брата Алихана Аслаханова - по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В органах прокуратуры Красноярского края он работает с марта 2013 года. Занимал должности заместителя прокурора Свердловского района Красноярска. В январе 2017 года назначен на должность прокурора Березовского района.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Он был заключен под стражу до 23 февраля 2020 года. В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева.