ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"УФСБ России по Красноярскому краю совместно с ПУ ФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух групп, состоящих из четверых граждан РФ и гражданина одной из среднеазиатских республик. Установлено, что трое организаторов на протяжении 2019 года предоставляли иностранным гражданам за денежное вознаграждение поддельные документы о продлении срока действия патента, на основании которых в дальнейшем иностранцам продлевался миграционный учет. Таким образом указанная группа создала условия для незаконного нахождения на территории региона более 200 иностранных граждан. Одновременно двое фигурантов организовали незаконный вывоз несовершеннолетних граждан РФ за пределы страны по фиктивным нотариально оформленным согласиям", - говорится в сообщении.

В отношении троих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Еще в отношении двоих возбуждено уголовное дело по статьям 33 и 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").