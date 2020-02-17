В Кузбассе изъяли 45 тыс. литров поддельного алкоголя с опасной концентрацией ацетона

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Крупная партия поддельного алкоголя с опасным для здоровья человека содержанием ацетона изъята из незаконного оборота в Кузбассе. Около 30 тыс. бутылок пива и слабоалкогольных коктейлей общим объемом около 45 тыс. литров местные предприниматели хотели реализовать через торговые киоски и небольшие магазины. Об этом сообщили в понедельник журналистами в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области.

"Образцы изъятого алкоголя были отправлены на проведение экспертизы, которая установила, что в напитках содержится ацетон, образовавшийся в результате использования некачественного сырья. Согласно заключению экспертов, указанное содержание ацетона в алкогольной продукции представляет опасность для жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Поддельную алкогольную продукцию обнаружили на оптовой базе в Новокузнецке сотрудники управления ФСБ в Кузбассе совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу. Установлено, что приобрел контрафакт местный предприниматель для дальнейшей перепродажи в розничной сети в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров или продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").