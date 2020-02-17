{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе изъяли 45 тыс. литров поддельного алкоголя с опасной концентрацией ацетона

Местный предприниматель приобрел контрафакт для дальнейшей перепродажи в розничной сети

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Крупная партия поддельного алкоголя с опасным для здоровья человека содержанием ацетона изъята из незаконного оборота в Кузбассе. Около 30 тыс. бутылок пива и слабоалкогольных коктейлей общим объемом около 45 тыс. литров местные предприниматели хотели реализовать через торговые киоски и небольшие магазины. Об этом сообщили в понедельник журналистами в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области.

"Образцы изъятого алкоголя были отправлены на проведение экспертизы, которая установила, что в напитках содержится ацетон, образовавшийся в результате использования некачественного сырья. Согласно заключению экспертов, указанное содержание ацетона в алкогольной продукции представляет опасность для жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Поддельную алкогольную продукцию обнаружили на оптовой базе в Новокузнецке сотрудники управления ФСБ в Кузбассе совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу. Установлено, что приобрел контрафакт местный предприниматель для дальнейшей перепродажи в розничной сети в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров или продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Пресечена деятельность двух групп из четырех россиян и одного гражданина среднеазиатской республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС