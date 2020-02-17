ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. В Волгограде автобус въехал в полуприцеп грузовика в микрорайоне "Родниковая долина", пострадал один пассажир. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Волгоградской области.

"Автобус № 55 въехал в полуприцеп грузовика, который стоял на дороге. ДТП произошло в микрорайоне "Родниковая долина" Советского района Волгограда. Пострадал один пассажир 1966 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, у пострадавшего резаные раны, угрозы для его жизни нет.