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В Волгограде автобус въехал в полуприцеп грузовика

Один человек пострадал

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. В Волгограде автобус въехал в полуприцеп грузовика в микрорайоне "Родниковая долина", пострадал один пассажир. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Волгоградской области.

"Автобус № 55 въехал в полуприцеп грузовика, который стоял на дороге. ДТП произошло в микрорайоне "Родниковая долина" Советского района Волгограда. Пострадал один пассажир 1966 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, у пострадавшего резаные раны, угрозы для его жизни нет.

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РоссияВолгоградская область
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