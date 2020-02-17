В Миссисипи ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Уровень воды реки Перл в штате Миссисипи (США) поднялся в воскресенье до исторически рекордных показателей, указывает на своем сайте газета USA Today. В штате введен режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру выходного дня, по данным Национальной метеорологической службы США, из-за продолжавшихся в последние дни ливней уровень воды в реке вырос до отметки почти 11,2 метра. Газета подчеркивает, что он продолжает расти и к утру понедельника может достичь 11,5 метра. Ранее такое случалось дважды - во время наводнений в 1979 и 1983 годы.

В субботу губернатор Миссисипи Тейт Ривз назвал наводнение "историческим и беспрецедентным" и ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации. По его словам, разлив реки угрожает как минимум 2,5 тыс. коммерческих построек и 1 тыс. жилых домов в пригороде столицы штата - города Джексон. В некоторых его районах объявлена обязательная эвакуация. Пострадать в результате наводнения могут, по информации USA Today, несколько тысяч человек.