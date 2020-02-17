Защита обжаловала арест мужчины, бросившего детей в аэропорту Шереметьево

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Виктора Гаврилова, бросившего своих детей в московском аэропорту Шереметьево и обвиняемого в истязании и краже, обжаловали его арест. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из адвокатов Гаврилова Денис Пензин.

Центральный районный суд города Хабаровска 15 февраля отправил Гаврилова под арест до 13 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. В результате было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся с матерью. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья.

Дело об истязании в отношении Гаврилова завели, так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Адвокаты Гаврилова ранее сообщали, что это была не кража, а займ. Задержан он был 13 февраля именно за кражу. До этого, спустя несколько дней после того, как он оставил детей в аэропорту, Гаврилов явился к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной. После допроса в СК тогда его отпустили под обязательство о явке.

Следователями также было установлено, что данная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ходе расследования будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты мер, принимаемых по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги.