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В Крыму задержали и арестовали подозреваемого в участии в украинском НВФ

Возбуждено уголовное дело
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана. Сейчас он арестован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ) ", - говорится в сообщении.

По данным управления, подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана". Затем он вернулся в Крым, но, "имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", уточняется в пресс-релизе.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в пресс-релизе.

В новость внесены изменения (09:58 мск) - добавлены подробности по тексту.

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