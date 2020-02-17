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На Сахалине в отношении группы сотрудников ДПС возбудили более 20 уголовных дел

Они брали взятки у водителей и превышали должностные полномочия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. В отношении группы сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС) на Сахалине возбудили уголовные дела из-за получения взяток от водителей и превышения должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ДПС действовали в группе, сговариваясь, а также и по отдельности. Брали взятки от водителей, нарушивших правила дорожного движения, а также от тех, кто находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В отношении сотрудников возбуждены уголовные дела", - сообщил собеседник агентства. Точное количество сотрудников не сообщается, но известно, что всего возбуждено более 20 уголовных дел.

Как сообщили ТАСС в управлении МВД России по Сахалинской области, всех инспекторов, в отношении которых завели уголовные дела, уволили.

Теги
РоссияСахалинская область
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