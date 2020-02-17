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В Сочи задержали поджигателей имущества местных жителей

Ущерб от их действия составил около 2 млн рублей

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции по городу Сочи задержали двоих поджигателей, которые в течение нескольких месяцев повреждали имущество местных жителей. Общая сумма ущерба от их действий составила около 2 млн рублей, говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть Лазаревского района УВД по городу Сочи в течение нескольких месяцев поступали сообщения о том, что неизвестные путем поджогов повредили принадлежащее местным жителям имущество. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей. 20-летнего местного жителя и ранее судимого 32-летнего приезжего из соседней республики сотрудники уголовного розыска задержали на территории города-курорта и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следствием установлено, что подозреваемые причастны к шести фактам поджога чужого имущества. Нарушители на почве неприязненных отношений с потерпевшими, подожгли домовладение, кафе и автомобиль заявителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение имущества"). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, в настоящее время они заключены под стражу.

Теги
РоссияКраснодарский край
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