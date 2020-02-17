СМИ: Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

ТАСС, 17 февраля. Миграционная служба Филиппин приняла решение депортировать гражданку России Юлию Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Об этом сообщила в понедельник газета Manila Bulletin.

По ее информации, 36-летняя россиянка была задержана миграционными властями 6 февраля в городе Макати.

Власти РФ обратились к Филиппинам в октябре с просьбой помочь в ее поиске. В Ульяновской области против россиянки возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере", она подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей. Суд заочно избрал для Юлии Уба заключение под стражу в качестве меры пресечения. Она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.