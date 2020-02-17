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СМИ: Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

В России Юлия Уба подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей

ТАСС, 17 февраля. Миграционная служба Филиппин приняла решение депортировать гражданку России Юлию Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Об этом сообщила в понедельник газета Manila Bulletin.

По ее информации, 36-летняя россиянка была задержана миграционными властями 6 февраля в городе Макати.

Власти РФ обратились к Филиппинам в октябре с просьбой помочь в ее поиске. В Ульяновской области против россиянки возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере", она подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей. Суд заочно избрал для Юлии Уба заключение под стражу в качестве меры пресечения. Она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.

Теги
ФилиппиныРоссия
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