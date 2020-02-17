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Задержаны все обвиняемые в разбое в Ижевске в июне 2019 года

Они убили двух человек, похитили 10 млн рублей и драгоценности на сумму более 6 млн рублей

ИЖЕВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Все четверо участников разбоя в Ижевске в июне 2019 года, в ходе которого были убили двух человек, похитили 10 млн рублей и драгоценности на сумму более 6 млн рублей, задержаны.

Двое обвиняемых были задержаны по горячим следам, двоим удалось скрыться за границей и они были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. В январе 2020 года руководитель СУ СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев сообщил журналистам, что их обнаружили на территории Республики Беларусь. "Они доставлены в Удмуртской Республику к следователю, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц из корыстных побуждений) и п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших). В рамках расследования уголовного дела продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

17 июня 2019 года по факту убийства и разбоя в Ижевске следователями было возбуждено уголовное дело. По данным СК, к преступлениям были причастны четверо жителей Удмуртии.

Теги
РоссияУдмуртия
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