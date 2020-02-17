Эксперты просят продлить срок проведения экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отложил на 13 марта слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в связи с неготовностью назначенной ранее экспертизы, передает корреспондент ТАСС.

"От экспертов в суд пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы в связи с командировкой одного из экспертов. При этом эксперты Минюста уже приступили к экспертизе. Суд переносит в связи с этим заседание на 11:00 мск 13 марта", - сказала судья Ольга Менделеева.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.