{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку сообщений СМИ об избиении ребенка отцом в Москве

Ранее появилась информация о том, что несовершеннолетняя обратилась в больницу с ушибами, по словам девочки, ее избил отец

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет сообщения СМИ об избиении отцом своего ребенка в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Москве школьница обратилась в больницу с ушибами и рассказала, что ее избил отец. "По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас проверяются все факты, изложенные в информации. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Блогер Мирзеханов признал вину по делу о терроризме
Адвокат обвиняемого просит избрать подзащитному более мягкую меру пресечения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС