СК начал проверку сообщений СМИ об избиении ребенка отцом в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет сообщения СМИ об избиении отцом своего ребенка в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Москве школьница обратилась в больницу с ушибами и рассказала, что ее избил отец. "По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас проверяются все факты, изложенные в информации. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.