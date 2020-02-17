СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Наро-Фоминску по результат проверки возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, на глазах у ребенка", - сказала она.

16 февраля 52-летний многодетный отец в комнате общежития в поселке Селятино из охотничьего обреза несколько раз выстрелил в голову и грудь бывшей супруги на глазах у своего 11-летнего сына. После этого он покончил собой. По предварительным данным, трагедия произошла во время конфликта на почве бракоразводного процесса.

Семья была многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников. "С мальчиком сейчас работают психологи, ему оказывается вся необходимая помощь", - сказала Врадий.