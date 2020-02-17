Блогер Мирзеханов признал вину по делу о терроризме

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Блогер Алибек Мирзеханов признал вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и оформил явку с повинной. Об этом стало известно во Втором Западном окружном военном суде, который в понедельник продлил блогеру срок ареста почти на полгода.

"У Мирзеханова оформлена явка с повинной, скрываться он никуда не собирается. Мой подзащитный имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием", - заявил адвокат обвиняемого, мотивируя свою просьбу об избрании Мирзеханову более мягкой меры пресечения.

Защитник предложил поместить подзащитного под домашний арест в свою квартиру в Одинцове или избрать для него меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей. Однако оснований для изменения меры пресечения уроженцу Дербента военный суд не усмотрел в связи с тяжестью предъявленного ему обвинения, отсутствия у обвиняемого регистрации в Москве и реквизитов счета, на котором находится необходимая сумма залога.