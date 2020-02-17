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В Тверской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Мужчина выстрелил в двоих из охотничьего ружья после конфликта в магазине

ТАСС, 17 февраля. В городе Кимры Тверской области после конфликта в магазине задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

"В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц. Следственным отделом по городу Кимры следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов)", п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 февраля между 51-летним подозреваемым и 45-летним посетителем магазина произошел конфликт, переросший в драку. Причиной конфликта стало хулиганство потерпевшего и его родственника, уточнили в СК. Ночью у себя дома задержанный выпил алкоголь, достал из сейфа двуствольное охотничье ружье, на которое у него было разрешение, и направился к дому обидчиков, чтобы отомстить за причиненные травмы.

Подозреваемый постучал в калитку, которую открыл хозяин дома. После чего последовал выстрел, пояснили в пресс-службе регионального ведомства. На шум выбежал 28-летний мужчина, который также был смертельно ранен. Уголовное дело расследуют руководитель следственного отдела и следователь СК РФ, руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата следственного управления, сотрудники УМВД. Свидетелей и очевидцев происшествия допросили.

Теги
РоссияТверская область
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