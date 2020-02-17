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В школе в Анкаре произошла стрельба

В результате инцидента два человека получили ранения

ТАСС, 17 февраля. Два человека получили ранения в ходе стрельбы в одной из школ Анкары. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении управления губернатора одноименной провинции.

"17 февраля в 08:50 утра в районе Этимесгут Мурат Экинджи работающий в Анатолийском лицее имени Велита Бекдаша по неустановленным пока причинам открыл огонь и ранил директора школы Шерафеттина Али Гюрюлера", - говорится в заявлении. Ученики школы были немедленно эвакуированы, когда произошел инцидент. Сам злоумышленник попытался покончить с собой.

По данным агентства Anadolu, Экинджи находится в тяжелом состоянии. Он и раненый директор школы доставлены в больницу.

Полиция и Министерство национального образования Турции начали расследования.

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Турция
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