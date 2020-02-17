На севере Буркина-Фасо исламисты убили более 20 прихожан церкви

ПРЕТОРИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Группа вооруженных исламистов напала на церковь на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 прихожан, включая священника. Об этом сообщило в понедельник AFP.

"Предварительная оценка показывает, что от рук боевиков погибли 24 человека, в том числе пастор, еще 18 ранены или похищены", - заявил губернатор региона Сахель полковник Сальфо Каборе. Ранее сообщалось о 10 погибших.

По словам местных властей, террористы атаковали протестантскую церковь в деревне Панси во время воскресной службы 16 февраля.

Это не первое нападение на священнослужителя в нынешнем месяце на севере Буркина-Фасо. Так, 10 февраля группа террористов ворвалась в город Себба и похитила из дома пастора семерых человек. Три дня спустя пятеро из них, включая священнослужителя, были найдены мертвыми.

С конца 2019 года произошел заметный рост активности террористических группировок, действующих в регионе Сахель. Атакам подвергаются населенные пункты и позиции правительственных войск в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.