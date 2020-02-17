В Ростовской области два мальчика утонули, провалившись под лед

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Ростовские следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих детей, тела которых были обнаружены в реке спустя сутки после пропажи. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по региону сообщалось о поиске двоих детей, которые ушли из дома накануне.

"Поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 10-летних мальчиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 16 февраля двое малолетних детей находились на прогулке на берегу реки Чир на окраине ст. Обливская Ростовской области, после чего домой не вернулись", - говорится в сообщении

По данным ведомства, в ходе осмотра места происшествия следователем обнаружили следы от обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду на противоположный берег. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий тела мальчиков обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения. По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде", - сообщили в СК.