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В Хитроу из-за компьютерного сбоя отменено более 200 рейсов

Сбой в системе регистрации пассажиров и багажа затронул все четыре терминала аэропорта

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Более 200 рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу или вылететь из него в воскресенье и понедельник, были отменены из-за сбоя в системе регистрации пассажиров и багажа, затронувшего все четыре терминала лондонского аэропорта. Об этом сообщило в понедельник британское информагентство Press Association.

Как говорится в сообщении, распространенном администрацией Хитроу, утром 17 февраля сбой был устранен, однако его последствия в течение дня продолжат сказываться на работе аэропорта. Авиакомпания British Airways сообщила об отмене 90 запланированных на понедельник рейсов - преимущественно внутренних и европейских. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за расписанием вылетов и связываться с представителями авиакомпании для решения возникающих вопросов.

За последние дни еще несколько десятков рейсов в Хитроу были отменены в связи со штормом "Дэннис", на выходных обрушившимся на Англию и Уэльс. Из-за неблагоприятных погодных условий вылеты самолетов отменялись в столичных аэропортах Гатвик и Лутон, а также аэропорту Бристоля.

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Великобритания
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