Суд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому на три месяца

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 23 мая арест основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому, обвиняемому в растрате 23 млн рублей и $620 тыс. в банке "Кредит экспресс", передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому на три месяца, то есть до 23 мая 2020 года", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.

Басманный суд 20 июня 2019 года арестовал Бойко-Великого и других фигурантов дела. СК РФ изначально предъявил ему обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передавать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центральным Банком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тысяч, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 годах владелец 10-процентного капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и $929 тыс., всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года. По словам адвоката предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты его подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.

Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.