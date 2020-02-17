Убивший двух человек в Калининграде мужчина использовал зарегистрированное оружие

"Установлено, что на оружие, из которого подозреваемый стрелял, им получено разрешение в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведен обыск в квартире стрелявшего, где обнаружена предсмертная записка. Опрошены свидетели произошедшего, подтвердившие давний конфликт между стрелком и погибшими.

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Мужчина, застреливший двух человек в центре Калининграда и покончивший с собой, использовал официально зарегистрированное оружие. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что в ходе обыска дома у стрелявшего обнаружена предсмертная записка, подтверждающая личную неприязнь между ним и погибшими. "В жилище подозреваемого произведен обыск, обнаружена и изъята предсмертная записка, оставленная, предположительно, подозреваемым, в которой говорится о длительных неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной", - говорится в сообщении ведомства.

Вечером 15 февраля 63-летний Бахрамов Фазиль Камиль Оглы открыл стрельбу из охотничьего карабина по Вадиму Янголенко, находившейся на 14-й неделе беременности Дарье Ефимовой и их 13-летнему сыну на улице Профессора Баранова в центре Калининграда. По предварительной версии, мотивом произошедшего стали неприязненные отношения. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Стрелявший попытался покончить с собой, был доставлен в больницу и умер в реанимации.

Подростка доставили в больницу, а затем передали бабушке, приехавшей в Калининград. Серьезных ранений мальчик не получил. Решается вопрос об определении опекуна для ребенка. Областные власти обещают поддержку семье.

Следствие и история конфликта

Действия подозреваемого квалифицированы следствием по пунктам "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц общеопасным способом") и ч. 3 ст. 30, пунктам "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего общеопасным способом"). В рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические, химические, посмертную психиатрическую судебную экспертизу подозреваемому, уточнили в управлении.

Погибшие Вадим Янголенко с супругой работали на центральном рынке города. Как рассказали ТАСС работники рынка, стрелявший в них также занимался торговлей. По показаниям свидетелей, опрошенных следствием, давний конфликт между Бахрамовым и Янголенко сложился из-за ссоры на бытовой почве на автомобильной парковке из-за неудачно припаркованной машины, сообщили в следственном управлении.

Согласно данным суда Ленинградского района Калининграда, Янголенко нанес Бахрамову побои, в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое в 2016 году было прекращено в связи с примирением сторон.