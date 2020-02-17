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В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком

Пострадали водители транспортных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"По предварительной информации, возле дома номер 43 на улице Центролитовской водитель (мужчина 1972 года рождения), управляя автобусом ПАЗ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1993 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили средний вред здоровью", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В ГИБДД также добавили, что в автобусе на момент аварии не было пассажиров. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автобус служит для развозки сотрудников Тихвинского вагоностроительного завода. По факту ДТП проводится проверка.

В новость внесены изменения (16:44 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЛенинградская область
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