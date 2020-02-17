Адвокат: участнику розыгрыша о коронавирусе в московском метро ужесточили обвинение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обвинение, предъявленное гражданину Таджикистана Кароматулло Джаборову, участвовавшему в розыгрыше в Московском метрополитене на тему коронавируса, ужесточено. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его адвокат Роман Шахматов.

"Ему изменили обвинение с ч. 1 ст. 213 УК РФ на ч. 2 той же статьи. Теперь его обвиняют не просто в хулиганстве, а в хулиганстве по предварительному сговору. Связано это с тем, что в этом проступке (а сторона защиты уверена, что это не преступление, а мелкий проступок) участвовало несколько человек", - сказал защитник. По его словам, по новому обвинению Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на месяц гражданина Таджикистана Джаборова. Он был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в тот же день выяснилось, что он не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, дознаватель, ведущий дело, ходатайствовал о его аресте.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, столичными полицейскими в ходе мониторинга СМИ и интернета был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, где 2 февраля в вагоне поезда, следовавшего между станциями "Полежаевская" и "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

По факту размещения в интернете этого видеоролика с пранком отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело о хулиганстве, ведется розыск соучастников арестованного Джабора. В суде он не признал вину в хулиганстве, попросил не отправлять его в СИЗО.