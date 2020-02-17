Оренбургский суд признал четырех человек виновными в создании запрещенной секты "Элле-Аят"

ОРЕНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор четырем обвиняемым по делу о создании запрещенной в России секты "Элле-Аят", одному из фигурантов назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, остальные освобождены в связи с истечением срока давности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, распространенном в понедельник.

"17 февраля завершено оглашение приговора по уголовному делу в отношении четырех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Приговором суда Солнцева И. А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с диагностированием состояния здоровья и лечением граждан на срок 2 года 6 месяцев. Также приговором суда Солнцева И. А., Енин И. В., Темержанова Г. Н., Круткина Ж. Ю. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 239 УК РФ, им назначено наказание, от исполнения которого осужденные освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Уголовное дело по факту создания запрещенной в России секты "Элле-Аят" было возбуждено в Оренбургской области в августе 2017 года, предварительное следствие по нему завершилось в октябре 2018 года. Подсудимые являлись последователями и участниками оккультно-мистического учения псевдорелигиозного толка религиозного объединения "Элле-Аят".

Деятельность секты запрещена, так как была связана с причинением вреда здоровью граждан. Участникам организации по религиозным мотивам следовало отказаться от медицинской помощи. По данным следственного управления СК РФ по Оренбургской области, в регионе подсудимые создавали центры, пропагандировавшие и проповедовавшие вредное вероучение под видом "лечения" и "исцеления". В деле есть факты, подтверждающие развитие у одного из потерпевших психического расстройства, а также ухудшение состояния здоровья из-за отказа от приема лекарств у второго потерпевшего.

В пресс-службе суда уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В России "Элле-Аят" запрещена решениями Новосибирского областного суда и Верховного суда Республики Башкортостан, а также определением Верховного суда Российской Федерации в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью человека.