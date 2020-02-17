{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оренбургский суд признал четырех человек виновными в создании запрещенной секты "Элле-Аят"

Одна из подсудимых получила два года лишения свободы в колонии-поселении

ОРЕНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор четырем обвиняемым по делу о создании запрещенной в России секты "Элле-Аят", одному из фигурантов назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, остальные освобождены в связи с истечением срока давности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, распространенном в понедельник.

"17 февраля завершено оглашение приговора по уголовному делу в отношении четырех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Приговором суда Солнцева И. А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с диагностированием состояния здоровья и лечением граждан на срок 2 года 6 месяцев. Также приговором суда Солнцева И. А., Енин И. В., Темержанова Г. Н., Круткина Ж. Ю. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 239 УК РФ, им назначено наказание, от исполнения которого осужденные освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Уголовное дело по факту создания запрещенной в России секты "Элле-Аят" было возбуждено в Оренбургской области в августе 2017 года, предварительное следствие по нему завершилось в октябре 2018 года. Подсудимые являлись последователями и участниками оккультно-мистического учения псевдорелигиозного толка религиозного объединения "Элле-Аят".

Деятельность секты запрещена, так как была связана с причинением вреда здоровью граждан. Участникам организации по религиозным мотивам следовало отказаться от медицинской помощи. По данным следственного управления СК РФ по Оренбургской области, в регионе подсудимые создавали центры, пропагандировавшие и проповедовавшие вредное вероучение под видом "лечения" и "исцеления". В деле есть факты, подтверждающие развитие у одного из потерпевших психического расстройства, а также ухудшение состояния здоровья из-за отказа от приема лекарств у второго потерпевшего.

В пресс-службе суда уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В России "Элле-Аят" запрещена решениями Новосибирского областного суда и Верховного суда Республики Башкортостан, а также определением Верховного суда Российской Федерации в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью человека.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
На юго-западе Москвы из магазина эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
Возгорание произошло в вытяжке мангала в одном из отделов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС