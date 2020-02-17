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Два жителя Омской области осуждены за взрыв газового баллона, при котором погибли 5 детей

Причиной трагедии, как установил суд, стало грубое нарушение техники безопасности работниками газозаправочной станции

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Владелец сети газозаправочных станций Владимир Скиллер и оператор заправки Евгений Сердюков признаны виновными в пренебрежении техникой безопасности при заправке газового баллона, взрыв которого в частном доме в январе 2018 года привел к пожару и гибели пяти детей. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области, Седельниковский районный суд приговорил оператора заправки к 4 годам исправительной колонии, владельца заправки - к 3,5 года лишения свободы условно.

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"Суд назначил владельцу газозаправочной станции наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, оператору станции - в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель прокуратуры.

Как уточнили в региональном следственном управлении СК РФ, Скиллер самовольно подключил к газопроводу на территории газозаправочной станции установку для наполнения газовых баллонов. При этом владелец сети заправок имеет техническое образование, неоднократно проходил аттестацию в Ростехнадзоре и знал, что заправка и продажа газовых баллонов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями безопасности. Для контроля объема налитого в баллоны газа осужденный в нарушение закона использовал не специализированные, а товарные весы общего назначения. Для работы были привлечены операторы, не имеющие допуска к заполнению газовых баллонов.

Суд установил, что 22 января 2018 года Сердюков в нарушение техники безопасности при 37-градусном морозе залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 литров газа вместо запрошенных восьми литров, явно превысив допустимую норму. При этом работник не проверил ни физическое состояние баллона, ни наличие остатков газа в нем. Покупатель вынужден был доплатить 80 рублей за три дополнительных литра, при этом мужчина был уверен в безопасности эксплуатации баллона, доверяя профессионализму работника.

Приехав домой, местный житель, который воспитывал семерых приемных детей, занес заправленный баллон в пристройку, где стоял отопительный котел. Через два часа баллон нагрелся, заправленный в него при сильном морозе газ расширился и разорвал металл, произошел взрыв газовоздушной смеси и сильный пожар. В огне погибли четыре девочки 6, 10, 11 и 18 лет и 16-летний подросток. Приемная мать получила обширные ожоги, сам мужчина - ожоги легкой степени тяжести. В ходе следствия уголовное преследование в отношении отца детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") было прекращено за деятельным раскаянием.

Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыва бы не произошло. Обвиняемые ни на следствии, ни в суде вину не признали.

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РоссияОмская область
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