Источник: в Екатеринбурге задержан гендиректор ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова задержали в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гендиректора "Титановой долины" сегодня задержали в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что Кызласов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе "Титановой долины" ТАСС не стали комментировать ситуацию.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку, здесь развивается авиастроительный кластер.