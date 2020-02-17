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Начальника управления МЧС в Башкирии арестовали по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, мужчина оформлял подчиненным выплаты для оплаты дорогостоящего лечения, при этом забирал половину суммы себе

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия арестовал начальника управления МЧС закрытого административно-территориального образования Межгорье, он обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение 41-летнему начальнику ФГКУ "Специальное управление ФПС №103 МЧС России", расположенном в ЗАТО Межгорье, в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый при помощи фиктивных документов оформлял подчиненным выплаты для оплаты дорогостоящего лечения, при этом забирал половину суммы себе. В период с 2016 года по 2017 год он получил более 4,2 млн рублей. Сотрудники управления не имели медицинских показаний для получения лечения, добавили в СК. "В настоящее время следователи допрашивают сотрудников пожарной службы и других свидетелей, изучают документы бухгалтерской отчетности учреждения, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - уточнили в ведомстве.

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РоссияБашкортостан
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