Адвокаты еще двоих осужденных по делу "Сети" обжаловали приговоры

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Ильи Шакурского и Армана Сагынбаева, осужденных по делу террористической организации "Сеть", направили апелляционные жалобы на приговоры. Об этом защитники сообщили ТАСС.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима.

"Я подал апелляционную жалобу, первоначальную. Сейчас готовлю жалобу со всеми доводами, изучаем приговор и протокол судебного заседания", - сказал адвокат Шакурского Сергей Моргунов. Защитник Сагынбаева Тимур Мифтахутдинов также сообщил, что подал апелляционную жалобу. "Да, подали", - ответил адвокат на вопрос ТАСС.

Ранее приговор обжаловали адвокаты Пчелинцева и Кулькова. Защитники еще троих осужденных по делу планируют подать апелляционные жалобы до 19 февраля.