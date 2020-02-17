{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокаты еще двоих осужденных по делу "Сети" обжаловали приговоры

Защитники еще троих осужденных планируют подать апелляционные жалобы до 19 февраля

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Ильи Шакурского и Армана Сагынбаева, осужденных по делу террористической организации "Сеть", направили апелляционные жалобы на приговоры. Об этом защитники сообщили ТАСС.

На эту тему

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима.

"Я подал апелляционную жалобу, первоначальную. Сейчас готовлю жалобу со всеми доводами, изучаем приговор и протокол судебного заседания", - сказал адвокат Шакурского Сергей Моргунов. Защитник Сагынбаева Тимур Мифтахутдинов также сообщил, что подал апелляционную жалобу. "Да, подали", - ответил адвокат на вопрос ТАСС.

Ранее приговор обжаловали адвокаты Пчелинцева и Кулькова. Защитники еще троих осужденных по делу планируют подать апелляционные жалобы до 19 февраля.

На эту тему
Как велось расследование дела "Сети"

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Нигере в давке при раздаче гуманитарной помощи погибли 20 человек
Погибли, по данным портала ActuNiger, в основном женщины и дети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС