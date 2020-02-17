СМИ: в Нигере в давке при раздаче гуманитарной помощи погибли 20 человек

ПРЕТОРИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, 12 пострадали в понедельник на юго-востоке Нигера в давке при раздаче гуманитарной помощи беженцам. Об этом сообщил нигерский информационный портал ActuNiger.

"В основном погибли женщины и дети", - заявил представитель местных властей.

Раздача гуманитарной помощи происходила в городе Диффа на границе с Нигерией в Доме культуры и молодежи. Она была доставлена от лица губернатора соседнего нигерийского штата Борно. Каждой женщине-беженке выдалась сумма денег, равная $10, юбка и два мешка риса. Мужчинам раздавали 25-литровую канистру растительного масла.

Наплыв беженцев для получения гуманитарной помощи был столь велик, что организовавшие ее распределение сотрудники не смогли справиться с ситуацией, что привело к давке и жертвам.

Многие беженцы, нашедшие приют в городе Диффа, являются гражданами Нигерии.