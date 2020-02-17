В Кирове пенсионер погиб, провалившись в траншею в месте ремонта теплотрассы

ТАСС, 17 февраля. Пенсионер в Кирове упал в траншею на улице Воровского, где проходит ремонт теплотрассы, и умер от асфиксии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионера в результате падения его в траншею, образовавшуюся во время проведения работ по ремонту теплотрассы", - говорится в сообщении.

Тело 70-летнего мужчины было обнаружено в траншее 13 февраля. Траншея была вырыта для капитального ремонта теплосетей и пересекала пешеходную дорожку. Пенсионер получил черепно-мозговую травму, а умер от удушья - его нос и рот оказались засыпаны землей.

Следователи устанавливают причины произошедшего, планируется назначить судебно-медицинскую и инженерно-техническую экспертизы.