Источник: экс-главу пресс-службы администрации Ростова-на-Дону отпустили под подписку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Следствие приняло решение изменить меру пресечения бывшему начальнику управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Ростова-на-Дону Марии Давыдовой на подписку о невыезде, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Отпущена под подписку", - сказал собеседник агентства.

Информацию источника о том, что Давыдову отпустили под подписку, ТАСС подтвердил супруг экс-главы пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Денис Давыдов.

Как сообщил ТАСС заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий, на указанную должность назначена Мария Евтеева. "С завтрашнего дня Евтеева Мария Владимировна приступает к работе", - сказал собеседник агентства.

Давыдова была задержана 19 декабря 2019 года, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении нее послужили показания представителя ростовского сетевого издания "Деловое сообщество", с которым администрация города ранее заключила контракт на освещение своей деятельности.