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В Красноярске на котельной произошел хлопок угольной пыли

Два человека пострадали

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. На котельной в Октябрьском районе Красноярска произошел хлопок угольной пыли, пострадала два человека. Об этом ТАСС сообщили в департаменте городского хозяйства.

"По предварительной информации, на котельной по адресу Новая Заря произошел хлопок угольной пыли. Пострадали два человека, они доставлены в ожоговый центр", - сказал представитель ведомства.

По данным регионального главка МЧС, произошло обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами на общей площади 150 кв.х м. "Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет", - говорится в сообщении. На месте ликвидации последствий хлопка работает 28 человек и восемь единиц техники.

В Министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края сообщили ТАСС, что котельная продолжает работу, нарушений теплоснабжения не было. "Произошел технологический инцидент, связанный с эксплуатацией теплоисточника. Причины будут расследованы", - сказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что в котельной нет завалов. Она снабжает теплом 166 домов и работает сейчас со сниженными параметрами, есть возможность перераспределить нагрузку на другую котельную. Сейчас в Красноярске около 11 градусов ниже нуля. В департаменте городского хозяйства сообщили ТАСС, что жалоб от красноярцев на проблемы с отоплением не поступало.

Теги
РоссияКрасноярский край
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