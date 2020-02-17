{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кипрская полиция задержала подозреваемого по делу о стрельбе в Айя-Напе

По данным газеты Phileleftheros, под стражу был взят 38-летний мужчина

НИКОСИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр произвела арест одного человека в рамках расследования дела о стрельбе по людям из автомата в баре курортного города Айя-Напа. Об этом информировала в понедельник на своем сайте газета Phileleftheros.

Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что под стражу был взят 38-летний мужчина. По сведениям газеты, это грек-киприот, проживающий в городе Ларнака. После задержания его препроводили для допроса в отдел криминальных расследований полицейского управления округа Фамагуста.

Следствие сейчас занимается подробным изучением видеоматериала, полученного при помощи камер наружного наблюдения в том районе Айя-Напы, где в ночь на воскресенье было совершено это преступление.

Теги
Кипр
Реклама на ТАСС
Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" изменили условия меры пресечения
Олег Зубков сможет переехать из Ялты в Белогорск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС