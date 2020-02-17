Кипрская полиция задержала подозреваемого по делу о стрельбе в Айя-Напе

НИКОСИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр произвела арест одного человека в рамках расследования дела о стрельбе по людям из автомата в баре курортного города Айя-Напа. Об этом информировала в понедельник на своем сайте газета Phileleftheros.

Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что под стражу был взят 38-летний мужчина. По сведениям газеты, это грек-киприот, проживающий в городе Ларнака. После задержания его препроводили для допроса в отдел криминальных расследований полицейского управления округа Фамагуста.

Следствие сейчас занимается подробным изучением видеоматериала, полученного при помощи камер наружного наблюдения в том районе Айя-Напы, где в ночь на воскресенье было совершено это преступление.