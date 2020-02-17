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Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" изменили условия меры пресечения

Олег Зубков сможет переехать из Ялты в Белогорск

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Владелец крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олег Зубков сможет переехать из Ялты в Белогорск, где расположен сафари-парк. Такое решение об изменении условий меры пресечения в понедельник принял районный суд, сообщил ТАСС его адвокат Арман Петросян.

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11 февраля Верховный суд Крыма изменил решение районного суда, арестовавшего Зубкова, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий. До 3 апреля Зубкову было запрещено покидать свой дом в Ялте с 22:00 до 06:00, общаться с людьми, имеющими отношение к делу, за исключением адвокатов. Как сообщил ТАСС Петросян, защита подала ходатайство об изменении адреса нахождения подзащитного.

"Изменили место нахождения - с Ялты на город Белогорск (улица Лавандовая), а также время - с 24:00 до 6:00 он должен находиться по этому адресу. То есть наше ходатайство удовлетворено в полном объеме", - сообщил он.

По словам Петросяна, суд не удовлетворил ходатайства защиты о проведении дополнительной судмедэкспертизы по потерпевшей, а также об отводе судьи. "Следующее судебное заседание назначено на 10:00 26 февраля", - заключил собеседник ТАСС.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться со львами. Зубков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сам владелец "Тайгана" ранее заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников, ей на месте была оказана медпомощь.

В сафари-парке "Тайган" проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк со львами, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

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