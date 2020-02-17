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В Ленобласти руководство отдела полиции в одном из районов подозревают во взяточничестве

Один из полицейских задержан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли преступную схему, в которой руководители отдела полиции во Всеволожском районе области получали взятки от бизнесмена за покровительство. Как сообщили журналистам в ведомстве, полицейские задержали своего коллегу, возбуждено уголовное дело.

"Следственным управлением СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Один из полицейских задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, начальник отдела полиции и его заместитель получали взятки от бизнесмена, который занимался торговлей в городе Мурине. За деньги они занимались покровительством его деятельности. "Установлено, что полицейские в общей сложности получили от предпринимателя 3,8 млн рублей", - сообщили в управлении МВД.

В полиции начали служебную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос об увольнении сотрудников отдела из органов внутренних дел.

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