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Дело Александра Винника

Адвокаты Винника пожаловались на плохие условия общения с ним

Суд отклонил жалобу

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник содержится во Франции подобно военнопленному, а адвокаты не имеют возможностей для конфиденциального общения с ним. Об этом заявила его адвокат Зоя Константопулу после возобновления заседания апелляционного суда в понедельник.

"Наш подзащитный содержится в условиях, подобных тем, в которых находятся военнопленные, - заявила она. - Более того, нам не были обеспечены необходимые условия для общения с нашим клиентом, поскольку нас сопровождали полицейские". Она попросила дополнительный перерыв для проведения новой попытки беседы с Винником, однако суд заявил, что защите уже было предоставлено время для общения и новый перерыв по данной жалобе объявлен не будет.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина Тимофей Мусатов, в ходе перерыва в сегодняшнем заседании представителям защиты было разрешено пообщаться с Винником. Соответствующий запрос был сделан, поскольку в тюрьму, где он содержится, у адвокатов доступа нет, по телефону ему также не дают общаться. Однако в специально отведенном для этой конфиденциальной беседы помещении присутствовали семь сотрудников полиции. На просьбу оставить адвокатов наедине с подзащитным они заявили, что не могут этого сделать и спустя полчаса увели Винника.

"Две недели назад Винник специальным решением суда переведен на особый, строгий режим содержания - камера 3,5 шага на 5 шагов с туалетом внутри, окно и один час прогулки в день в одиночестве, - рассказал Мусатов. - Я не был в этой тюрьме, и никто из адвокатов не был, поскольку ему ограничили в том числе и свидание и с адвокатами. Для человека, который хоть немного знаком с основами уголовного судопроизводство, понятно, что это лишение прав на защиту".

Теги
Винников, Александр АроновичФранцияДело Александра Винника
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