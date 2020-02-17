Мать Винника сообщила, что ему не дают общаться с родными и адвокатами во Франции

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, содержащийся под стражей во Франции, лишен возможности общаться с родными и адвокатами. Об этом сообщила его мать Вера Винник, прибывшая в Париж, чтобы присутствовать на слушаниях по делу сына.

"Пока он находится в заключении, ему ни с кем не дают общаться - ни с адвокатами, ни с семьей", - отметила она. Как рассказала Вера Винник, он даже не смог позвонить сыну в день его рождения 16 февраля. По ее словам, французская сторона мотивировала отказ "соображениями безопасности".

Вера Винник также рассказала, что состояние ее невестки, страдающей онкологическим заболеванием, в последнее время ухудшается. "Мы не говорим, что он во Франции. Она доживает свои последние дни", - отметила Винник, добавив, что ее сын лишен возможности общаться с женой.

"Моего сына судят не потому, что он что-либо совершил, а потому что он россиянин", - заявила она, назвав мотивы политическими.