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На Карибах четыре человека пропали при крушении легкомоторного самолета

На борту находились граждане Франции

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пропали без вести в результате крушения легкомоторного самолета в районе заморского департамента Франции Гваделупа. Об этом в понедельник сообщает агентство EFE.

Отмечается, что самолет упал в море спустя несколько минут после вылета из аэропорта соседней Доминики. На борту находились граждане Франции, спасатели в данный момент ведут их поиски, несмотря на плохие погодные условия в регионе. К операции также подключился пассажирский лайнер.

Специалисты выясняют причину крушения самолета.

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ДоминикаФранция
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