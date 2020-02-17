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Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Водитель и четыре пассажира иномарки погибли в понедельник вечером под Волгоградом в результате столкновения с пустым бензовозом "КамАЗ". Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области.

"В 21:40 местного времени (20:40 мск) на автодороге Старая Полтавка - Палласовка произошло ДТП. По предварительной информации, житель Палласовского района, управляя автомобиля Hyundai Accent, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ" (бензовоз, который на момент аварии следовал пустым). В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров погибли", - сказал представитель областного главка. По предварительным данным, погибли три женщины и двое мужчин.

По словам собеседника агентства, личности пассажиров устанавливаются. На месте работаю наряды полиции, расчеты МЧС, следственно-оперативная группа. По предварительным данным, детей в автомобиле не было.

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